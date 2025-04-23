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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов в 1-м матче серии с «Тампой»: передача, 5 хитов, 1 бросок и 1 блок за 20:00

Защитник «Флориды» принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (6:2, 1-0).

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