В Омской области возбудили дело после избиения воспитанницы в детском доме

Следователи возбудили уголовное дело после избиения воспитанницы детского дома под Омском. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Омской области в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии