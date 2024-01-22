Мэттьюс увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ до 5 шайб. У него 38 голов в 44 играх, у Райнхарта – 33 в 45

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Форвард «Торонто» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:1). В активе 26-летнего американца стало 38 шайб в 44 играх в текущем сезоне при 56 очках.