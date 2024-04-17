Уроженец Узбекистана зарезал новосибирца — его поймали спустя 15 лет

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на новосибирца, совершенном в 2007 году. В Алтайском крае правоохранители задержали уроженца Узбекистана, которого подозревают в нападении на новосибирца в 2007 году.
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