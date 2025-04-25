Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • САША ЛЕПАЕВ
    украинцы  убивают наших военных генералов.  и что делают наши высшие чины никакого ответа как будто так и нужно.. ско...Убит замначальник...
  • Vlad
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«Киргизы-провокаторы напросились на неприятные выводы»: арестованную Бишкеком сотрудницу «Русского дома» вытащим, пообещал Примаков-младший

«Киргизы-провокаторы напросились на неприятные выводы»: арестованную Бишкеком сотрудницу «Русского дома» вытащим, пообещал Примаков-младший

БлокнотРУ Киргизские спецслужбы бросили в СИЗО сотрудницу «Русского дома» в Оше, официальное лицо государства РФ.

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