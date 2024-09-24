Принимай нас, Суоми-красавица

Вступление Финляндии в НАТО, казалось бы, прошло по формуле «как снег на голову». На первый взгляд, причина столь скоропалительного решения — начало СВО, проводимой Россией на Украине: население Финляндии резко почувствовало себя в опасности — и.
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