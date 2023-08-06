"Жесткий политик с радикальными взглядами": Озвучено имя преемника Путина. Россия удивлена

Эдуард Щетинин

Медведев? А Путин снова будет Начальником правительства? Я против!!! Но единственное, как помнящий историю, по пословице " На переправе лошадей не меняют", до начала любых выборов действующий император должен закончить СВО. Само собой Победой! А потом пусть валит куда хочет хоть на пенсию, хоть в тюрьму, но чтоб его не слышно было.