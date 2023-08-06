Как бы тяжело не складывалась ситуация в России, сообщений о том, что Кремль откажется от президентских выборов запланированных на март следующего года пока не поступало.
"Жесткий политик с радикальными взглядами": Озвучено имя преемника Путина. Россия удивлена
Комментарии
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Эдуард Щетинин
Медведев? А Путин снова будет Начальником правительства? Я против!!! Но единственное, как помнящий историю, по пословице " На переправе лошадей не меняют", до начала любых выборов действующий император должен закончить СВО. Само собой Победой! А потом пусть валит куда хочет хоть на пенсию, хоть в тюрьму, но чтоб его не слышно было.
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2 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Да он просто мескалину борзянкой запивает, вот и выдаёт пëрлы время от времени.
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2 час.
Аркадий Цыганов
Преемник обозначился в 2027 году. Он сейчас в одной из трёх губерниях на границе с 404.
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42 мин.
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