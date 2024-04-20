ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • МИТЬКА Митька
    Да их надо не только стрелять, но и вешать на площадях, как в старину.Убийство мигранта...
  • Владимир Елкин
    Молодец полицейский! Не зря все-таки полиции выдают оружие! Порядок нужно наводить только так - силой!Убийство мигранта...
  • Nikolia Vovchenko
    Вообще то там,как и в Японии,если полицейский получил взятку даже за 1 день до выхода на пенсию,то он вообще лишается...Можно ли победить...

«Россия продолжает ликовать!»: В Чечне появится район имени Путина, а в школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой посидел Президент. Ура!?

«Россия продолжает ликовать!»: В Чечне появится район имени Путина, а в школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой посидел Президент. Ура!?

После пятикратного и очень триумфального избрания Владимира Путина на пост Главы государства, в стране продолжается его чествование и занесения в историю России навечно.

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Комментарии
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Владислав Владислав
И что здесь такого ? Полностью одобряю ликование и сам радуюсь.
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3 час.
Владислав Владислав
А вот автор статьи похоже - гнилой человек, либераст.
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3 час.
Владислав Владислав
Нет, так проявлянтся роль ЛИЧНОСТИ в истории. А кому не нравится, пусть валит в пендосию  им рабы нужны ...
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3 час.

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