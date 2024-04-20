«Россия продолжает ликовать!»: В Чечне появится район имени Путина, а в школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой посидел Президент. Ура!?

После пятикратного и очень триумфального избрания Владимира Путина на пост Главы государства, в стране продолжается его чествование и занесения в историю России навечно.
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