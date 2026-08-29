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Курские новости

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Путин ознакомился с курской системой удалённого бурения

Путин ознакомился с курской системой удалённого бурения

Технология позволяет управлять буровой установкой на Кольском полуострове из Нижнего Новгорода, повышая производительность труда на 25% и обеспечивая безопасность оператора.

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