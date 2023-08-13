10 фото самых высоких людей на Земле

Наверное многие продолжают считать, что великаны бывают только в сказках. Вот только это вовсе не так, высокие люди встречаются в наши дни и вызывают у окружающих массу вопросов, в том числе связанных с тем, как можно жить с таким высоким ростом.
Наверное многие продолжают считать, что великаны бывают только в сказках. Вот только это вовсе не так, высокие люди встречаются в наши дни и вызывают у окружающих массу вопросов, в том числе связанных с тем, как можно жить с таким высоким ростом.
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