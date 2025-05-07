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  • В С
    Любви к знаниям и про Союзе не было. То что в классах по 40 человек , при нашей нерождаемости , тоже враньё. Моя внуч...Россия обвиняет: ...

Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани

Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани

Проблемы с образованием в России были во все времена, каждый раз разные, когда-то с ними справлялись, а когда-то – нет.

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Комментарии
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В С
Любви к знаниям и про Союзе не было. То что в классах по 40 человек , при нашей нерождаемости , тоже враньё. Моя внучка , в Новосибе учится, в классе 20 человек (чуть не написал ЛЮДЕЙ).
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7 час.
Александр
Средняя зарплата учителя в 1980 году 135 рублей. Это около 27 тыс.нынешних.В моём 10 классе в 1973 году было 42 человека.В московской школе.В школе работали учителя. Педагогов не припоминаю.
Ответить
6 час.
Александр
Чем вам Россия не хороша?
Ответить
6 час.
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