Группа российских альпинистов погибла в Непале

В Непале погибли пятеро альпинистов из России. Их тела обнаружили при облете горы Дхаулагири. Всего в группе было шесть человек, один из них ранее почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже.
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