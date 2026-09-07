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Царьград

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Украинский военный Тодоров сообщил об угрозах после призывов к протесту

Украинский военный Тодоров сообщил об угрозах после призывов к протесту

Украинский военный Александр Тодоров, призвавший киевлян протестовать у офиса Зеленского, заявил об угрозах от властей, включая попытки отправить его в психбольницу и на фронт.

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