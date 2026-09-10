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Larry June и adidas выпустили кроссовки Adistar Control 5 «Watermelon Smoothie»

Larry June и adidas выпустили кроссовки Adistar Control 5 «Watermelon Smoothie»

Рэпер Larry June и adidas Originals продолжают сотрудничество новой версией Adistar Control 5 — на этот раз в цветах арбуза и фирменного смузи артиста.

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