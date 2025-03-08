Bild: в Берлине радикалы подожгли семь военных машин бундесвера

Политика как она есть

В Берлине в ночь на 8 марта неизвестные подожгли семь автомобилей бундесвера, пишет Das Bild. Согласно материалу, в 1:45 (3:45 мск) прохожие вызвали пожарных, когда заметили пожар поблизости от улицы Фрайхайт.