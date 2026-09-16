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ИА Регнум

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«Великолепный век» окончен: борщ отменил для украинцев султана Сулеймана

«Великолепный век» окончен: борщ отменил для украинцев султана Сулеймана

ФЕДОТ СТРЕЛЕЦКИЙ - специально для ИА Регнум. В украинском сегменте интернета — очередной парад ганьбы, зрады и скорби.

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