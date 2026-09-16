ФЕДОТ СТРЕЛЕЦКИЙ - специально для ИА Регнум. В украинском сегменте интернета — очередной парад ганьбы, зрады и скорби.
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Свежие комментарии
- Захарова задалась...
- Нидерланды отказа...
- Каллас выступила ...
Яка зрада !!!!
Хан сулейман любит русский борщ со сметаной !?!?!
Какая Константиновка? Какие там могут быть поля боя?
Турецкий идол ест русский борщ
Ну и как жить после этого?