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Тен Хаг о дубле Каземиро: «Он искусен и в атакующей игре. Мне нравится динамичный футбол со сменой позиций»

Эрик тен Хаг высказался о дубле Каземиро в матче с «Редингом» (3:1). Хавбек «Манчестер Юнайтед» отличился в игре 4-го раунда Кубка Англии.

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