Надымский центр реабилитации детей-инвалидов получил грант на развитие проекта

Центр социального обслуживания «Домашний очаг» в Надыме стал победителем грантового конкурса с проектом, призванным повысить доступность и качество реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями речи.
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