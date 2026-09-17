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Культурология.рф

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Вокруг света: Почему принц Гарри и Меган вернулись в Англию после 6 лет жизни в США, а им не очень рады

Вокруг света: Почему принц Гарри и Меган вернулись в Англию после 6 лет жизни в США, а им не очень рады

Казалась, что принц Гарри и Меган Маркл, шесть лет назад отказавшиеся от своих королевских обязанностей и прочно обосновавшиеся в Калифорнии, уже сожгли за собой все мосты и больше никогда не вернутся в Великобританию.

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