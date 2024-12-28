"Что в голове у таких?": школьники "сыграли" в футбол с новогодними украшениями

В поселке Трудовое в сквере на улице Лермонтова, 81 неизвестные повредили праздничное оформление. Группа подростков сорвала с ёлки новогодние шары, бросила их на землю и пинала, а также раскачала один из декоративных светильников, нарушив его конструкцию.
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