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Город-сказка, город-мечта: «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — откровение или катастрофа?

Город-сказка, город-мечта: «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — откровение или катастрофа?

На берегу Средиземного моря стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, где состоялась одна из самых громких премьер года, а то и десятилетия: легендарный Фрэнсис Форд Коппола привез размашистый фильм-долгострой «Мегалополис».

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