Источник: для украинских военных не осталось путей отхода из Курской области на технике Для украинских военных не осталось путей отхода из Курской области на технике.
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Источник: для украинских военных не осталось путей отхода из Курской области на технике Для украинских военных не осталось путей отхода из Курской области на технике.
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