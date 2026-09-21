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Хуан-Пабло Монтойя: «В Абу-Даби будут настаивать, чтобы Гран-при состоялся. Не хотел бы оказаться на месте Доменикали»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя порассуждал о положении, в котором оказался руководитель серии Стефано Доменикали из-за неопределенности вокруг Гран-при Катара и Абу-Даби.

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