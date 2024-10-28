Замглавы генштаба Ливии провел переговоры с министром обороны Турции

Переговоры с министром обороны Турции Яшаром Фуллером провел заместитель начальника генерального штаба западной Ливии генерал-лейтенант Салахаддин Намруш, 26 октября сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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