СССР-Россия

1 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Не приучены они думать о России, как о Родине, поэтому и считают, что должны там быть по любому! А то, что это будет ...Марьяна Наумова о...
  • Людмила Маринеску
    Умница, тожк так думаю!!!Марьяна Наумова о...
  • Иосиф Калинин
    Врать народу, конечно, нехорошо. И, тем не менее, нет и не было такого правительства, которое не врало бы своему наро...Ложь убивает наро...

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Запад начал бояться расплаты за содеянное

Популярнейшей темой последних дней на Западе стало обсуждение якобы озвучиваемых из Москвы угроз. Сначала, неделю назад, об этом заговорил Борис Джонсон, который поведал, что Владимир Путин грозил ракетами Лондону и ему лично в телефонном разговоре.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх