В Госдуме предложили отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, рассказал агентству «Прайм» вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.