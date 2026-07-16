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Татар-информ

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В Госдуме предложили отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

В Госдуме предложили отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, а также за мелкие нарушения, рассказал агентству «Прайм» вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

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