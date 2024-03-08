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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сибскана вернул 50 тысяч рублей Ромарою. Президент ЛФК «Рома» ставил на победу Сибсканы в бою против Райзена

«Хочется отблагодарить и возместить ущерб Ромарою. Мой близкий кентяра на одной из первых конференций не зассал и вложил 50 тысяч в спор на победителя.

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