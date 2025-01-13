Московские поисковики открыли полевой сезон 2025 года в Тверской области

Московские поисковые группы начали свои первые полевые работы в ходе акции «Вахта Памяти – 2025». Поисковые отряды «Пионер», «Витязь» и «Застава святого Ильи Муромца» из Московской общественной организации «Поиск» провели раскопки в Ржевском и Зубцовском районах Тверской области, а также в Ельнинском районе Смоленской области.