Испуг Байдена скрыть не удалось: Белый дом больше не скрывает оплошности президента

После очередной встречи президента США Джо Байдена с журналистами - по итогам заседания Совета по конкуренции в Белом доме - сложилось впечатление, что Первый передаёт корреспондентам какие-то сигналы…В ходе брифинга Джо Байдена попросили ответить на несколько вопросов.