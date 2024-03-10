Испуг Байдена скрыть не удалось: Белый дом больше не скрывает оплошности президента

После очередной встречи президента США Джо Байдена с журналистами - по итогам заседания Совета по конкуренции в Белом доме - сложилось впечатление, что Первый передаёт корреспондентам какие-то сигналы…В ходе брифинга Джо Байдена попросили ответить на несколько вопросов.
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