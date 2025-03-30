Петербургский пианист Кашпурин представит в Москве новаторский опус «Лабиринты красоты»

Он выступит 2 мая в концертном зале «Зарядье» Петербургский пианист и дирижер камерного оркестра Infinitum Александр Кашпурин представит в московском концертном зале «Зарядье» свой авторский новаторский опус, объединивший произведения русских классиков, передает ТАСС.
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