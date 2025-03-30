НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

191 подписчик

Петербургский пианист Кашпурин представит в Москве новаторский опус «Лабиринты красоты»

Петербургский пианист Кашпурин представит в Москве новаторский опус «Лабиринты красоты»

Он выступит 2 мая в концертном зале «Зарядье» Петербургский пианист и дирижер камерного оркестра Infinitum Александр Кашпурин представит в московском концертном зале «Зарядье» свой авторский новаторский опус, объединивший произведения русских классиков, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх