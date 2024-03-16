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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: «Мы воодушевлены тем, что есть шанс. Поражения конкурентов должны прибавить нам энергии»

«Пингвинс» набрали 67 очков в 65 играх и отстают от зоны wild card на Востоке на 5 очков.  «Мы воодушевлены тем, что есть шанс, особенно в такой момент сезона.

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