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Царьград

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Новый датчик выявляет рак легких: технология опережает конкурентов

Новый датчик выявляет рак легких: технология опережает конкурентов

Учёные под руководством Пинвэя Лю разработали сенсор, выявляющий рак легких по дыханию, способный обнаруживать изопрен в концентрации всего 2 ppb.

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