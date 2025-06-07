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Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным

Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит ряд вопросов в закрытом режиме с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Денисом Мантуровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и министром финансов Антоном Силуановым.

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