В Петербурге отправили под арест бывшего начальника ГИБДД

Речь про Александра Еремина Калининский районный суд Северной столицы до 4 января отправил под арест экс-начальника контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД по городу и Ленобласти Александра Ерёмина, пишет 78.
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