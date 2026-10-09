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Тульские новости

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Сериал «На страже столицы» расскажет о Тульской оборонительной операции

«На острие «Тайфуна»» - первая часть документального сериала «На страже столицы» по мотивам новой книги почётного гражданина Тулы и Тульской области генерал-майора Владимира Петровича Лебедева «Хранить вечно.

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