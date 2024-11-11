Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ

Власти Великобритании рассчитывают, что президент США Джо Байден до окончания срока на посту главы государства в январе успеет снять ограничения на удары западными дальнобойным ракетами Storm Shadow вглубь территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии