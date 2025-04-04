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Царьград

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На Украине заявили о гибели подполковника Сергея Гнатюка

На Украине заявили о гибели подполковника Сергея Гнатюка

Замкомандира украинской бригады погиб в первых числах апреля.На Украине рассказали, что замкомандира 116-й механизированной бригады ВСУ подполковник Сергей Гнатюк погиб.

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