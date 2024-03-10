А в город снова заглянула зима) ❄️❄️❄️ Кстати, это последний снегопад в этом месяце, с новой рабочей недели в Новоаннинский вернётся весна 🌱🌱🌱.
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А в город снова заглянула зима) ❄️❄️❄️ Кстати, это последний снегопад в этом месяце, с новой рабочей недели в Новоаннинский вернётся весна 🌱🌱🌱.