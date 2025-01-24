Ревизионная комиссия и аудиторский комитет проанализируют ситуацию на Железной дороге Молдовы

Агентство государственной собственности (АРП) объявило о создании ревизионной комиссии и аудиторского комитета для более активного участия в выявлении проблем на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» (CFM), которое столкнулось с задолженностью по зарплатам в размере около 157 миллионов леев.