Ревизионная комиссия и аудиторский комитет проанализируют ситуацию на Железной дороге Молдовы

Агентство государственной собственности (АРП) объявило о создании ревизионной комиссии и аудиторского комитета для более активного участия в выявлении проблем на государственном предприятии «Железная дорога Молдовы» (CFM), которое столкнулось с задолженностью по зарплатам в размере около 157 миллионов леев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии