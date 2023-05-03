Джош Харт реализовал ключевые штрафные на последних секундах 2-го матча с «Майами»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Исход второго матча серии «Нью-Йорк» – «Майами» решался в концовке. «Хит» приблизились к сопернику после ошибки Джулиуса Рэндла при вводе мяча из-за лицевой и 3-очкого Данкана Робинсона (105:108).