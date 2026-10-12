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МОСИНФОРМ

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Первый снег может выпасть в Москве с 1 по 5 ноября

Первый снег может выпасть в Москве с 1 по 5 ноября

Первый снег в Москве может выпасть в период с 1 по 5 ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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