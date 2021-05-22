Актер Серебряков о русском "быдлячестве и хамстве"

ЮлияКрасотаАктер Серебряков о русском "быдлячестве и хамстве" Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.Вернуться к статье258НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир EвтушенкоНе стоит это дерьмо никакого упоминания о нём.ЛЛЛариса ЛазуткинаАвтор собрала все самое быдлячье и описала тут и выдает за типичное. Вот только еще бы пояснила почему сама-то пасется на этих Мальдивах и вся наша денежная публика не выводится оттуда, покупая недвижимость на этих гнусных островах? Да и по всему миру также не хочет уезжать? Защитница нашлась.Ritchie BlackmoreВладимир Eвтушенко , начните уже думать.Ritchie BlackmoreСеребряков во многом прав. И те, кто его осуждает, являются ярким и позорным примером глупости и хамства.VBvaleri bolgovВидимо таким как ты приятно, когда вас называют придурками. Именно так Серебряков назвал всю Россию.ЕвгенийСеребряков прав только в одном случае... если говорить о конкретных случаях и людях. Почему же он не видит в упор других людей, которых в России совсем не мало. Я думаю, что любой человек может подтвердить, что с хамством сталкивается, ну скажем условно, раз в день, когда весь этот день проходит в окружении людей абсолютно нормальных. Вас что матерят в очередях в любом магазине, сплошь все подрезают на дороге и норовят обрызгать из лужи грязью проезжая мимо тротуара? Думаю, что очень преувеличено утверждение Серебрякова, у меня лично нет ему подтверждения. Или я не там живу?Ritchie BlackmoreСеребряков говорит про тех, кого зомбировали. Не о всех россиянах. Если у нас все поголовно будут такими про которых говорит Алексей-страна перестанет существовать. К этому и ведут "реформаторы" - вот смысл слов уважаемого Серебрякова.Ritchie BlackmoreНе включай дурака. И не пытайся снять ручник-ты на нём с рождения. Поясню для тупых - Серебряков говорил о тебе подобных хамах и свиньях. Позорит ваше стадо россиян, откровенно позорит.ЕвгенийЕсли бы это было так, то я бы даже не начинал о чем-то тут писать. Увы, но силу, наглость и хамство он назвал "национальной идеей" россиян. Очевидно же, что это не правда... мягко говоря. Слово не воробей.Владимир EвтушенкоRitchie Blackmore, начни уже думать.И те, кто за Серекбрякова горой, являются ярким и позорным примером глупости, подлости и хамства.Виктор ГоршковТупость,глупость,подлость и хамство - все это следствие нашей капиталистической системы. Кроме нищеты ,государственные структуры не занимаются и не хотят заниматься воспитанием,досугом образованием детей,подросков и молодежью в целом,а зачем,они начнут думать и задавать вопросы. Впрочем государство занимается с элитой детей и с очень талантливой молодежью от народа - это престижно и главное не затратно. многое можно сказать,но все это пустое.Ritchie BlackmoreВладимир Eвтушенко , я уже говорил-Вы прапор с рождения. Тупой, примитивный прапор. Дубина!Валентин Сергеевич СыропятовА этого пидора отправить в канаду и пусть там пиздить......Ritchie BlackmoreА ты и есть тот хам и быдло, про которых и говорил Алексей. Классный ролик прислали про таких как ты. https://youtu.be/GpTSuV5NPscкормчийСеребряков это человек не помнящий родства. Россия ему дала всё , а он её обосрал. Теперь вот ещё одна недовольная Россией иеё народом ( Чума Лохматая ) сдристнула в Литву. Ну ничего через год - два приползёт.Владимир EвтушенкоRitchie Blackmore подонок ты по жизни, разум у тебя минимален, даже прапорщик умней тебя, мрази сменрдящей.А ты и есть тот хам и быдло,не зря я тебя в ЧС внёсBaTaNya BaTaNyaОпять сучонок тявкать начал. А автор ему решил подтявкнуть?Ritchie BlackmoreИ тебя зомбировали.Ritchie BlackmoreВладимир Eвтушенко , успокойся, солдафон. Про тебя сказано, бравый солдат Швейк: ----------------------------------------------------------------------------- Потом полковник подбежал ко мне и как заревёт: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, идиот» – «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно...."Владимир EвтушенкоRitchie BlackmoreВладимир EвтушенкоRitchie Blackmore, успокойся, солдафон. Про тебя сказано, бравый солдат Швейк: ----------------------------------------------------------------------------- Потом полковник подбежал ко мне и как заревёт: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, идиот» – «На двадцать один день...Подонок, сколько тебе платят за пи ар мразей?Не включай дурака. И не пытайся снять ручник-ты на нём с рождения. Поясню для тупых - Серебряков говорил о тебе подобных хамах и свиньях. Позорит ваше стадо россиян, откровенно позорит.Ritchie BlackmoreEвтушенко, чего ты тупо копируешь то, что я ранее тебе говорил? Мозгов не хватает от себя написать. Клоун на МТ. Пиши ещё, повеселимся!Alex LazАа не слишком высоко ты залетел "Ричи Блекмор", как под славой чужого имени, не жарко?Ritchie BlackmoreВо первых, это ник. Надо было у тебя разрешение спросить. Упустил как то. Ты уж не гневайся. Во вторых, ты на мой вопрос не ответил. Наверное, ходить кругами ты научился после просмотров всех 17!!! прямых линий. Мне до твоего ника нет никакого дела. Главное, что у тебя в голове. Надеюсь, ты понял. Так почему же экономика в упадке?Ritchie BlackmoreОтветить тебе нечего. Всё ясно-решил "поумничать" в интернете. Больше то негде.Комментировать
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