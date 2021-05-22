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Актер Серебряков о русском "быдлячестве и хамстве"

Актер Серебряков о русском "быдлячестве и хамстве"

Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.

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Владимир Eвтушенко
Не стоит это дерьмо никакого упоминания о нём.
Лариса Лазуткина
Автор собрала все самое быдлячье и описала тут и выдает за типичное. Вот только еще бы пояснила почему сама-то пасется на этих Мальдивах и вся наша денежная публика не выводится оттуда, покупая недвижимость на этих гнусных островах? Да и по всему миру также не хочет уезжать? Защитница нашлась.
Ritchie Blackmore
Владимир Eвтушенко , начните уже думать.
Ritchie Blackmore
Серебряков во многом прав. И те, кто его осуждает, являются ярким и позорным примером глупости и хамства.
valeri bolgov
Видимо таким как ты приятно, когда вас называют придурками. Именно так Серебряков назвал всю Россию.
Евгений
Серебряков прав только в одном случае... если говорить о конкретных случаях и людях. Почему же он не видит в упор других людей, которых в России совсем не мало. Я думаю, что любой человек может подтвердить, что с хамством сталкивается, ну скажем условно, раз в день, когда весь этот день проходит в окружении людей абсолютно нормальных. Вас что матерят в очередях в любом магазине, сплошь все подрезают на дороге и норовят обрызгать из лужи грязью проезжая мимо тротуара? Думаю, что очень преувеличено утверждение Серебрякова, у меня лично нет ему подтверждения. Или я не там живу?
Ritchie Blackmore
Серебряков говорит про тех, кого зомбировали. Не о всех россиянах. Если у нас все поголовно будут такими про которых говорит Алексей-страна перестанет существовать. К этому и ведут "реформаторы" - вот смысл слов уважаемого Серебрякова.
Ritchie Blackmore
Не включай дурака. И не пытайся снять ручник-ты на нём с рождения. Поясню для тупых - Серебряков говорил о тебе подобных хамах и свиньях. Позорит ваше стадо россиян, откровенно позорит.
Евгений
Если бы это было так, то я бы даже не начинал о чем-то тут писать. Увы, но силу, наглость и хамство он назвал "национальной идеей" россиян. Очевидно же, что это не правда... мягко говоря. Слово не воробей.
Владимир Eвтушенко
Ritchie Blackmore, начни уже думать.И те, кто за Серекбрякова горой, являются ярким и позорным примером глупости, подлости и хамства.
Виктор Горшков
Тупость,глупость,подлость и хамство - все это следствие нашей капиталистической системы. Кроме нищеты ,государственные структуры не занимаются и не хотят заниматься воспитанием,досугом образованием детей,подросков и молодежью в целом,а зачем,они начнут думать и задавать вопросы. Впрочем государство занимается с элитой детей и с очень талантливой молодежью от народа - это престижно и главное не затратно. многое можно сказать,но все это пустое.
Ritchie Blackmore
Владимир Eвтушенко , я уже говорил-Вы прапор с рождения. Тупой, примитивный прапор. Дубина!
Валентин Сергеевич Сыропятов
А этого пидора отправить в канаду и пусть там пиздить......
Ritchie Blackmore
А ты и есть тот хам и быдло, про которых и говорил Алексей. Классный ролик прислали про таких как ты. https://youtu.be/GpTSuV5NPsc
кормчий
Серебряков это человек не помнящий родства. Россия ему дала всё , а он её обосрал. Теперь вот ещё одна недовольная Россией иеё народом ( Чума Лохматая ) сдристнула в Литву. Ну ничего через год - два приползёт.
Владимир Eвтушенко
Ritchie Blackmore подонок ты по жизни, разум у тебя минимален, даже прапорщик умней тебя, мрази сменрдящей.А ты и есть тот хам и быдло,не зря я тебя в ЧС внёс
BaTaNya BaTaNya
Опять сучонок тявкать начал. А автор ему решил подтявкнуть?
Ritchie Blackmore
И тебя зомбировали.
Ritchie Blackmore
Владимир Eвтушенко , успокойся, солдафон. Про тебя сказано, бравый солдат Швейк: ----------------------------------------------------------------------------- Потом полковник подбежал ко мне и как заревёт: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, идиот» – «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно...."
Владимир Eвтушенко
Ritchie Blackmore
Владимир Eвтушенко
Ritchie Blackmore, успокойся, солдафон. Про тебя сказано, бравый солдат Швейк: ----------------------------------------------------------------------------- Потом полковник подбежал ко мне и как заревёт: «Идиот ты или не идиот?» – «Точно так, господин полковник, идиот» – «На двадцать один день...Подонок, сколько тебе платят за пи ар мразей?Не включай дурака. И не пытайся снять ручник-ты на нём с рождения. Поясню для тупых - Серебряков говорил о тебе подобных хамах и свиньях. Позорит ваше стадо россиян, откровенно позорит.
Ritchie Blackmore
Eвтушенко, чего ты тупо копируешь то, что я ранее тебе говорил? Мозгов не хватает от себя написать. Клоун на МТ. Пиши ещё, повеселимся!
Alex Laz
Аа не слишком высоко ты залетел "Ричи Блекмор", как под славой чужого имени, не жарко?
Ritchie Blackmore
Во первых, это ник. Надо было у тебя разрешение спросить. Упустил как то. Ты уж не гневайся. Во вторых, ты на мой вопрос не ответил. Наверное, ходить кругами ты научился после просмотров всех 17!!! прямых линий. Мне до твоего ника нет никакого дела. Главное, что у тебя в голове. Надеюсь, ты понял. Так почему же экономика в упадке?
Ritchie Blackmore
Ответить тебе нечего. Всё ясно-решил "поумничать" в интернете. Больше то негде.

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