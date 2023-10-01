Алаудинов: армия Украины попытается зимой нарастить силы для следующего рывка

Украинская армия попытается зимой нарастить силы для следующего рывка. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил помощник руководителя Чеченской Республики, командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.
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