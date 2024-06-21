«Покоритель сердец!» Брутян показала подросшего сына от Прилучного

Жена звезды сериала «Мажор» поделилась новым фото. Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян Социальные сетиЗепюр Брутян уже не раз хвасталась в Сети, что её сын, которого она родила от Павла Прилучного в 2023 году, обладает уникальным даром обаяния.