Фото: Управление национального образования Минобрнауки РТ Сегодня, 16 октября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась международная конференция «Татарская литература и культура XX–XXI веков и современные литературные стратегии», приуроченная к 85-летию народного поэта РТ Рената Хариса.