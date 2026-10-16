Фото: Управление национального образования Минобрнауки РТ Сегодня, 16 октября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась международная конференция «Татарская литература и культура XX–XXI веков и современные литературные стратегии», приуроченная к 85-летию народного поэта РТ Рената Хариса.
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