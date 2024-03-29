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В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию авторских программ российского телеведущего Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", сообщила пресс-служба Телевизинной и радиовещательной сети Армении.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
И что потеряют армяне? Ровным счётом ничего!
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18 час.

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