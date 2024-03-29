В Армении заблокировали трансляцию программ Владимира Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию авторских программ российского телеведущего Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", сообщила пресс-служба Телевизинной и радиовещательной сети Армении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии