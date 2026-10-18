Рейсы из Антальи перенаправили в Белоруссию Из‑за атаки беспилотников на Санкт‑Петербург более 400 россиян оказались в Минске: два рейса турецких авиакомпаний, следовавших из Антальи в Санкт‑Петербург (TK3140 и TK3176), не смогли приземлиться и были вынуждены сесть в Белоруссии, сообщает Baza.