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  • leonid
    Ну на что там смотреть, как будто у них что-то  отличное от других женщин. Всё то же.Первые откровенны...
  • Олег Тимофеев
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Новогодние лайфхаки, 4 способа пустить в дело осыпавшуюся хвою

Новогодние лайфхаки, 4 способа пустить в дело осыпавшуюся хвою

Новогодняя елка — это атрибут, без которого зимние праздники просто невозможны. Несмотря на то что синтетические деревья с каждым годом становятся все популярнее, многие все же устанавливают настоящую лесную красавицу.

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