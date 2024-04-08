Браконьеров с тепловизором поймали вовремя незаконной охоты в Амурской области

Сотрудники охотнадзора Амурской области предотвратили очередной случай браконьерства. На этот раз жертвами незаконной охоты чуть не стали косули, однако животные остались невредимы благодаря своевременному вмешательству инспекторов.
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