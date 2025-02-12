После тайной свадьбы Ивлеева впервые показала обручальное кольцо

Звезда Сети в конце прошлого года вышла замуж во второй раз. Настя Ивлеева показала обручальное кольцо Социальные сетиОрганизатор скандальной вечеринки в клубе «Мутабор» Настя Ивлеева в последнее время все чаще выходит на связь, напоминая о себе фанатам.